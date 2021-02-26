Брюссель, , 23:32 — REGNUM Согласно новому отчету, подготовленному политической партией Зеленых Европейского парламента, сельскохозяйственные субсидии, выделенные странам Центральной и Восточной Европы, по-прежнему используются не по назначению, несмотря на многочисленные попытки Европейской комиссии решить эту проблему.

Об этом пишет Наташа Фут в своей статье «Отчёт показал систематическое неправомерное использование сельскохозяйственных грантов ЕС в Центральной и Восточной Европе» для портала ЕURACTIV 26 февраля 2021 года. Предлагаем Вашему вниманию перевод статьи.

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В докладе, опубликованном 25 февраля 2021 года, сообщается о расследовании использования сельскохозяйственных фондов ЕС в пяти странах Центральной и Восточной Европы: Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Румынии. В нем содержится информация по каждой стране и делается вывод о том, что использование этих средств является серьезной проблемой для всех остальных стран блока.

Отчет подготовлен на основе нескольких громких расследований неправомерного использования сельскохозяйственных субсидий ЕС в странах Центральной и Восточной Европы за последние несколько лет, которые указали на различные проблемы, от конфликта интересов и кумовства до коррупции и мошенничества.

Публикация отчёта совпадает с трехлетней годовщиной убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в конце февраля 2018 года, которые погибли во время расследования мошенничества при использовании сельскохозяйственных субсидий.

В отчете указывается, что нецелевое использование финансирования не только препятствует усилиям ЕС по достижению его целей по ряду важных вопросов, таких как защита биоразнообразия и борьба с изменением климата, но и подрывает доверие к ЕС.

EURACTIV пытались связаться с министерствами сельского хозяйства пяти вышеуказанных стран, но получила только один ответ от Чешской Республики.

«Мы считаем систему субсидий в Чехии прозрачной. Мы не будем больше комментировать это исследование», — сказал представитель министерства сельского хозяйства Чехии.

Еще в 2019 году, после расследования по программе субсидирования фермерских хозяйств ЕС, проведенного изданием New York Times, Евркомиссия заявила, что когда дело доходит до собственности на землю, то именно соответствующие власти должны создать необходимую систему мер для предотвращения мошенничества. Тогда же Еврокомиссия предложила создать «европейского прокурора». В результате в сентябре 2020 года к присяге в Суде Европейского Союза в Люксембурге была приведена Коллегия Европейской прокуратуры (КЕП).

КЕП является первой независимой европейской прокурорской службой, отвечающей за расследование, судебное преследование и привлечение к ответственности за правонарушения, затрагивающие финансовые интересы ЕС.

Европейский парламент также предложил ввести понятие активных или «настоящих фермеров», но эти дебаты все еще продолжаются.

«Мы потратили годы на обсуждение определения настоящего фермера, и до сих пор так и не смогли прийти к единому мнению, — заявил ирландский депутат Европарламента Крис Макманус в недавнем интервью EURACTIV. — Любой, кто прочитает статью New York Times 2019 года, в которой разоблачены такие политики, как Виктор Орбан, который перевел миллионы евро субсидируемых средств своим партнерам, может сказать, что коррупция наносит огромный репутационный ущерб Общей сельскохозяйственной политике ЕС».

Депутат Европарламента от ирландской партии «Шинн Фейн» Крис Макманус считает, что семейные фермерские хозяйства находятся под угрозой, и сейчас мы наблюдаем последнее поколение семейных фермеров ЕС. Депутат выразил обеспокоенность по поводу концентрации и укрупнения земель и призвал к усилению защиты небольших ферм.

В отчете указывается, что у крупных хозяйств есть «системные преимущества», руководители которых обычно имеют «тесные связи с правящими партиями» в своих странах: «Отчеты ясно показывают прочные связи между политикой и крупнейшими получателями субсидий во всех пяти государствах-членах».

В нем также подчеркивается, что сельскохозяйственные фонды ЕС стали «привлекательной целью для мошенников разного калибра, мало интересующихся самим сельским хозяйством».

Совсем недавно аудиторская проверка Европейской комиссии подтвердила, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш нарушил национальное законодательство и законодательство ЕС — он продолжает контролировать чешскую сельскохозяйственную компанию Agrofert.

В отчете также сделан вывод о том, что существует «явное неравенство» в объеме субсидируемых средств для крупных и мелких фермеров, а многие страны не в полной мере используют существующие инструменты, предоставляемые Общей сельскохозяйственной политикой ЕС для поддержки мелких фермеров.

Данные из отчета также указывают на то, что бывают случаи, когда более крупным хозяйствам в дополнение к субсидиям предоставляются также и льготы.

Словакия недавно объявила о планах ввести перераспределительный платеж для переноса части сельскохозяйственных субсидий ЕС с крупных хозяйств на мелкие. Однако этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Словацкой сельскохозяйственной и пищевой палаты — крупнейшего сельскохозяйственного объединения страны — и вызвал протесты в стране.

Комментируя отчет, член комитета по бюджетному контролю Европарламента Виола фон Крамон сказала, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные фонды ЕС «приводят к мошенничеству, коррупции и росту количества богатейших бизнесменов».

»Несмотря на многочисленные расследования, скандалы и протесты, Комиссия, похоже, закрывает глаза на безудержное нецелевое использование средств ЕС, — заявила она. — Общая сельскохозяйственная политика не работает, она создает неправильные стимулы для использования земли, что наносит ущерб окружающей среде и местным сообществам».

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