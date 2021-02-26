Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Необходимым назвала авиаудар США по позициям проиранских сил в сирийской провинции Дейр-эз-Зор пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает 26 февраля Reuters.

Она пояснила, что этот шаг США был направлен на «деэскалацию напряжённости в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ополченцев, сражающихся в Сирии на стороне Сирийской арабской армии, погибли в результате американского авиаудара по объекту в Дейр-эз-Зоре.

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После того, как удар был нанесён, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что бомбили американцы инфраструктуру, используемую поддерживаемыми Ираном «боевиками». Затем он сказал фразу, которую практически процитировала сегодня Пскаи:

«Президент [США Джо] Байден будет действовать для защиты американского контингента и контингента коалиции. В то же время мы действовали целенаправленно, чтобы снизить эскалацию общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке».

Также известно, что, по данным официального представителя США, пожелавшего остаться неизвестным, решение о нанесении ударов должно было сигнализировать о том, что, хотя Штаты и хотели наказать ополченцев, они не хотели, чтобы ситуация переросла в более серьёзный конфликт.

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