Киев, , 21:59 — REGNUM Раздельно мы падаем, благодарно заявил украинский резидент Владимир Зеленский президенту США Джозефу Байдену, выразив 26 февраля свою признательность за непризнание воссоединения Крыма с Россией.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

«Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым — это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ», — написал Зеленский.

«Вместе мы стоим, раздельно — падаем», — сообщил Зеленский в пятницу вечером.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент США Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России.

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