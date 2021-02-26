Москва, , 21:57 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 26 февраля выявлено более тысячи носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1143 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, ещё восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 113 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 30 755 человек.