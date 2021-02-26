Торонто, Канада, , 21:56 — REGNUM Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустил сегодняшнюю тренировку из-за здоровья.

Согласно сообщениям пресс-службы «кленовых листьев», американский форвард не смог принять участие в тренировочном процессе из-за повреждения руки, что ставит под вопрос его появление в следующем матче команды.

Остон Мэттьюс с 31 (18+13) баллами в активе является лучшим бомбардиром команды, а также занимает первое место в снайперской гонке регулярного чемпионата.

28 февраля «Мейпл Лифс» предстоит встретиться с «Эдмонтоном».