Белвью, США, , 21:54 — REGNUM Студия Bungie показала броню и снаряжение, которые появятся в онлайн-игре Destiny 2 с выходом дополнения The Witch Queen («Королева-ведьма»). Публикация была размещена 26 февраля на странице компании.

Помощник руководителя проекта игры Джо Блэкбёрн рассказал в статье о планах разработчиков на ближайшие годы. В конце публикации он разместил концепт-арты снаряжения, которое появится в Destiny 2 примерно через год.

https://twitter.com/rachit24×7/status/1365210339042861056

Ранее Bungie сообщила, что решила отложить релиз The Witch Queen на 2022 год. Разработчики пояснили, что это будет очень важное дополнение, на разработку которого будет потрачено много времени и сил.

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