Лондон, , 21:52 — REGNUM «Тоттенхэм» может назначить нового специалиста на тренерский мостик.

Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, одним из кандидатов на замену Жозе Моуриньо на посту главного тренер «шпор» является Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «РБ Лейпциг» и также известный по работе в «Хоффенхайме».

33-летний немецкий специалист заинтересован в работе в лондонскому клубе, если Моуриньо будет уволен со своей должности.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 36 очков после 24 туров чемпионата.