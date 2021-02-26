Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Телеканал AMC, скорее всего, отложит премьеру шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу» на начало 2022 года. Об этом 26 февраля сообщил портал The Wrap.

Глава AMC Networks Джош Сапан пояснил, что компания по прежнему испытывает проблемы с производством контента из-за эпидемии коронавируса. Он отметил, что телеканал усиленно работает над продолжениями сериалов по франшизе «Ходячие мертвецы», а шестой сезон «Лучше звоните Солу», вероятно, выйдет в первом квартале 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Боб Оденкирк, исполняющий в сериале главную роль, заявил, что последний сезон «Лучше звоните Солу» будет полон «безумия». AMC показывает это шоу с февраля 2015 года.

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