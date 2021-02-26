Мадрид, , 21:37 — REGNUM «Реал Мадрид» может продать бельгийского полузащитника Эдена Азара, в случае если им удастся договориться о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Согласно данным портала AS, руководство мадридского клуба давно рассматривает вариант с покупкой Мбаппе летом 2021 года, что, в случае состоявшейся сделки, может сказаться на моральном состоянии Азара. Если француз перейдет в «Реал», Азар никогда не сможет раскрыться.

Эден Азар пропустил уже более 40 матчей из-за регулярных травм и к тому же не хочет играть на первом фланге атаке, на который он был переведен по решению тренерского штаба. Зарплата бельгийца составляет 14 миллионов евро в год и при его нынешних результатах «сливочные» не готовы выплачивать ему такую сумму, учитывая финансовое состояние клуба.

В текущем сезоне Азар принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, отличившись 3 (2+1) очками по системе «гол+пас».