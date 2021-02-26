Скопье, , 21:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3477 человек в стране выявили 554 носителя коронавируса. Еще 210 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 101 762 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3119 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа восемь — за последние сутки. 90 895 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 7748 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней смогут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну 200 тысяч доз вакцины из Китая.

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