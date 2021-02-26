Вашингтон, , 21:32 — REGNUM В результате удара американских ВВС по территории Сирии были полностью уничтожены девять объектов, а еще два — частично разрушены, заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, удар осуществили два истребителя F-15.

«Два F-15 применили семь высокоточных боеприпасов, уничтожив полностью девять объектов и частично разрушив два, лишив их возможности функционировать», — сказал Кирби.

По числу погибших и пострадавших Кирби воздержался от заключений, заявив, что результаты операции еще не проанализированы до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США нанесли авиаудар по нескольким зданиям на сирийской территории возле границы с Ираком, которые использовали проиранские вооруженные группировки.

При этом в Пентагоне заявили, что авиаудар стал ответом на недавние нападения на американские войска и их сателлитов в Ираке.

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