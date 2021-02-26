Приштина, , 21:40 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 26 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 2570 образцов в крае выявили 445 носителей коронавируса. Ещё 264 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 68 351 случай заражения коронавирусом. 59 438 пациентов уже здоровы. 1592 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение проходит 7 321 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от коронавируса может вызвать третью волну эпидемии в крае.

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