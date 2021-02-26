Саранск, , 21:25 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей. Документ пока не опубликован.

Уточняется, что исполняющим обязанности председателя правительства назначен и.о. первого заместителя премьер-министра — глава минсельхоза республики Владимир Сидоров.

До формирования нового кабинета министров члены правительства Мордовии, ранее отправленные в отставку, будут продолжать исполнение своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсобрания Мордовии Здунов заявил, что отправляет правительство республики в отставку, назвав работу региональных министров неудовлетворительной.

Он перечислил проблемы республики, которые в течение многих лет не решались и мешают региону развиваться.

«Председатель правительства, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения. Поэтому мною принято решение об отставке правительства», — пояснил врио главы Мордовии.

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