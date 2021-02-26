Милан, Италия, , 21:25 — REGNUM В 2020 году объем экспорта итальянских товаров в Великобританию снизился на 38,3%, таковы данные исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в пятницу, 26 февраля.

Это самое значительное снижение за всю историю наблюдений, отметили аналитики. Brexit повлиял на ситуацию даже больше, чем пандемия и вызванные ею ограничения, полагают в Coldiretti.

Импорт британских товаров в Италию, согласно данным того же исследования, в 2020 году снизился еще более значительно — на 70%.