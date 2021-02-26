Копенгаген, , 21:24 — REGNUM Компания LEGO в ближайшее время выпустит новые наборы, посвящённые франшизе «Звёздные войны». Об этом 26 февраля сообщил портал Comicbook.

Три новых набора Star Wars появятся в продаже 1 марта 2021 года. Самым большим станет LEGO Star Wars — Imperial Shuttle № 75 302, состоящий из 660 частей. В него также будут включены фигурки Дарта Вейдера, Люка Скайуокера и Имперского офицера. В США его стоимость составит $69,99.

Набор №75 298 AT-AT vs. Tauntaun Microfighters будет состоять из 205 частей (цена в США — $19,99), а X-Wing Resistance №75 297 — из 60 частей ($19,99).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в будущей игре LEGO Star Wars: The Skywalker Saga появится конструктор дроидов Бабу Фрик. Созданием этой игры занимается компания Traveller's Tales.

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