Рим, , 21:20 — REGNUM На следующей неделе, 1−7 марта, правительство Италии предложит главам регионов остановить очное обучение во всех без исключения школах и вузах, сообщает в пятницу, 26 февраля, Agenzia Italia со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

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Работать в очном режиме, согласно этому плану, продолжат только детские сады.

В Италии вновь растет число новых заражений, все чаще заражаются молодые люди, все чаще фиксируется «британский» штамм, в таких условиях нужно минимизировать контакты и ускорить прививочную кампанию, полагают в правительстве.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 26 февраля, в Италии умерли 97 227 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 253 (днем ранее — на 308). Число подтвержденных носителей выросло на 20 499 (днем ранее — на 19 886). Отметка в 20 тысяч новых случаев превышена впервые с 6 января 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 88 923 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 404 664 человека — на 8521 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 370 373 человека (за день этот показатель вырос на 11 195), что составляет 2,28% населения Италии.