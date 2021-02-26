Токио, , 21:58 — REGNUM Японская компания Itochu заявила, что рассматривает возможность строительства в самое ближайшее время крупнейшего в мире завода по производству сжиженного водорода в Чубу в центральной Японии в сотрудничестве с Air Liquide Japan и Itochu Enex в рамках стратегического взаимодействия по развитию цепочки поставок водорода.

Об этом сообщает информационный портал S&P Global 26 февраля 2021 года.

Анонс начала строительства последовал за подписанием меморандума о взаимопонимании между Itochu, Air Liquide Japan и Itochu Enex по развитию цепочки поставок водорода от добычи до переработки.

В рамках меморандума о взаимопонимании компании сначала планируют построить завод по производству сжиженного водорода производительностью 30 тонн в день в промышленном центре страны в регионе Чубу.

Компании будут совместно изучать конкурентоспособное производство водорода, систему поставок, расширять сеть водородных станций в Японии, а также создавать цепочки поставок водорода.

Пресс-секретарь Itochu сообщила, что сжиженный природный газ может стать одним из вариантов производства голубого водорода на новом заводе в Чубу. По данным Международного энергетического агентства, голубой водород обычно производится из ископаемого топлива при одновременном сокращении выбросов углекислого газа за счет улавливания, использования и хранения углерода.

Разработка и проектирование завода стала результатом Японской стратегии зеленого роста до 2050 года. Япония планирует производить 3 млн тонн водорода в год к 2030 году и 20 млн тонн в год к 2050 году за счет ускорения развития международных сетей поставок, а также повышения спроса на водородное топливо в различных секторах.

Air Liquide Japan, японская дочерняя компания Air Liquide, крупнейшей в мире компании по производству промышленного газа, опубликовала отчет о перспективах спроса на водород в Чубу 19 февраля 2021 года.

Согласно отчету, спрос на водород в регионе Чубу в Японии, по прогнозам, вырастет с 40 тыс. тонн в 2025 году до 110 тыс. тонн к 2030 году в результате ожидаемого роста спроса со стороны секторов энергетики и нефтепереработки.

Согласно отчету, примерно 80% предполагаемого спроса на водород в 2030 году будет приходиться на энергетический, нефтеперерабатывающий и нефтехимический секторы, а остальная часть — на водородные станции и топливные элементы для производства электроэнергии в домашних условиях.

Другими членами исследовательской группы по использованию водорода в Чубу являются нефтяная компания Idemitsu Kosan, концерн Iwatani, химическая корпорация ENEOS, корпорации Sumitomo, Chubu Electric, Toho Gas, Toyota Motor, NipponSteel, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsui Chemicals.

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