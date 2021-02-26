Пекин, , 21:15 — REGNUM В течение XIII пятилетки (2016−2020 гг.) в Китае существенно выросли расходы на НИОКР; при этом только в 2020 году стран потратила на эти цели более 2,4 трлн юаней (около 372 млрд долларов). Об этом 26 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление министра науки и техники КНР Ван Чжигана.

Примерно вдвое за пятилетку — более, чем до 150 млрд юаней — за пятилетку выросли расходы на фундаментальные исследования, темпы роста которых почти достигли 17%. В 2020 году коэффициент вклада научно-технического прогресса в экономический рост составил около 60%. Благодаря этому Китай в индексе инноваций Всемирной организации интеллектуальной собственности переместился с 29-го места в 2015 году на 14-е место в 2020 году.