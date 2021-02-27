Бразилиа, , 09:00 — REGNUM На сайте американской компании Facebook найдены объявления о незаконной продаже участков лесов бразильской Амазонии размером с футбольные поля. Об этом 26 февраля пишет BBC.

Одни из самых крупных участков, выставленных на продажу, превышают размер в тысячу футбольных полей. Отмечается, что разместившие объявления «продавцы» не имеют прав на такую торговлю.

Журналисты BBC договорились о встрече с одним из «продавцов» по имени Альвим Соуза Алвес. За часть территории Амазонского леса мужчина попросил £16 400. Еще один из участков продается за £25,000.

Напомним, что это не первый инцидент с незаконной продажей лесов бразильской Амазонии. В последнее время многие начали использовать стратегию вырубки — леса вырубают, а потом правительство просят снять с данных территорий особый охраняемый статус, чтобы получить право на продажу.

Согласно статистике, в 2018 году в Бразилии было потеряно 17% площади лесов. Для того, чтобы ситуация стала необратимой и территория начала превращаться в саванну, достаточно вырубить еще от трех до восьми процентов.

Специалисты уверены, что таким масштабам незаконной вырубки поспособствовала администрация президентаЖаира Болсонару.