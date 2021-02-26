Пекин, , 21:13 — REGNUM Бывший председатель правления судостроительной корпорации CSIC из Китая Ху Вэньмин обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. О том, что ему предъявлено обвинения по указанным статьям 26 февраля сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную Верховной народной прокуратурой (ВНП) КНР.

Занимая ранее различные руководящие посты в государственных предприятиях и злоупотребляя полномочиями, обвиняемый получал от третьих лиц крупные суммы денег и подарки для содействия их интересам, чем нанес существенный ущерб государственной собственности и интересам. ВНП сообщает, что обвинительное заключение передано в 1-й Народный суд средней ступени города Шанхая.