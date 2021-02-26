Пекин, , 21:12 — REGNUM Китай готов к сотрудничеству с международным сообществом, в том числе с США по вопросам, связанным с противодействиям климатическим изменениям. Об этом 26 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Содействие зеленому, низкоуглеродному развитию является важнейшей целью Парижского климатического соглашения, и Китай готов его поддерживать и действовать в этом направлении, заявил дипломат в связи с назначением специального посланника КНР по вопросам изменения климата. Эту должность, по сообщению МИД, займет Се Чжуньхуа; внешнеполитическое ведомство считает это назначение демонстрацией большого значения, которое китайское правительство придает международному сотрудничеству в климатической сфере.