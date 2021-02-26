Москва, , 21:12 — REGNUM Россия и Испания в ближайшее время согласуют документ о взаимном признании дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней, сообщил 26 февраля замглавы правительства РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории», — цитирует слова Борисова официальный сайт правительства РФ.

Кроме того, был подписан документ о стратегии развития двусторонних экономических отношений и долгосрочных инвестиций.

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