Москва, 26 февраля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Россия и Испания в ближайшее время согласуют документ о взаимном признании дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней, сообщил 26 февраля замглавы правительства РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Government.ru 10-е заседание Межправительственной смешанной Российско-Испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству

«Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории», — цитирует слова Борисова официальный сайт правительства РФ.

Кроме того, был подписан документ о стратегии развития двусторонних экономических отношений и долгосрочных инвестиций.