Стокгольм, , 21:16 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 28. Данная информация была опубликована 26 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 826 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 657 309 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 844 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 474 028 человек, вторую — 246 603 человека.

По состоянию на 26 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 227 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.