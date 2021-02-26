Рим, , 21:09 — REGNUM Рейтинг итальянской оппозиционной правой партии «Братья Италии» достиг рекордных 18,5%, таковы данные исследования Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 26 февраля.

«Братья Италии» — единственная из крупных парламентских партий страны, оставшаяся в оппозиции новому правительству Марио Драги.

Партии осталось менее 1% до леволиберальной Демократической партии, а ведь еще несколько месяцев назад разрыв был двукратным, отметили социологи.

Первое место в рейтинге сохраняет еще одна правая партия — «Лига» Маттео Сальвини (24%), в отличие от «Братьев Италии» согласившаяся работать в коалиции Драги.