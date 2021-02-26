Оттава, , 21:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Канады одобрило использование препарата AstraZeneca для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщила 26 февраля пресс-служба ведомства.

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В распространённом заявлении отмечается, что эффективность вакцины оценивается специалистами в 62,1%. Прививки данным препаратом будут делать лицам, достигшим 18 лет.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции, что Оттава намерена закупить до 20 миллионов доз вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно Оксфордским университетом. Первые её партии должны поступить в страну в марте.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Канаде началась в середине декабря. Пока в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer и Moderna.