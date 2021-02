Стокгольм, , 21:01 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts и студия Hazelight опубликовали системные требования игры It Takes Two. Об этом 26 февраля сообщил портал DSOGaming.

Для того, чтобы в It Takes Two можно было играть при минимальных настройках графики, геймерам понадобится ПК, оборудованный процессоромAMD FX 6100 (Intel Core i3−2100T), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой AMD R7 260X (или Nvidia GTX 660).

Разработчики рекомендуют использовать компьютер с AMD Ryzen 3 1300X (Intel Core i5 3570K), 16 гигабайтами ОЗУ и видеокартой AMD R9 290X (Nvidia GTX 980).

It Takes Two — это будущая кооперативная игра-платформер (для завершения уровня персонажу нужно передвигаться по платформам). Она предложит геймерам управлять действиями двух людей, которых при помощи магии превратили в кукол. Геймеры знают студию Hazelight по игре A Way Out.

Читайте ранее в этом сюжете: Devolver Digital представила игру про уничтожение насекомых Boomerang X