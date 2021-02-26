Киев, , 20:57 — REGNUM Санкции в отношении десяти высокопоставленных офицеров ввёл Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает 26 февраля Страна.ua.

Решение принято сегодня, 26 февраля, на заседании ведомства, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В чёрный список попали экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-главнокомандующий военно-морскими силами Денис Березовский.

Под санкциями оказались те украинские военные, которые после переворота на Украине (2014 г.) покинули страну из-за несогласия с политикой Киева. В список также вошли: Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжа, Сергея Елисеев, Дмитрий Шакур.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции в отношении восьми физических и 19 юридических лиц Украины, в том числе в отношении народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Неделю назад Данилов пообещал новых санкций в отношении депутатов Верховной рады: «Поверьте, в ближайшее время, на следующих заседаниях СНБО вы увидите ещё больше и ещё интереснее».