Тюмень, , 20:56 — REGNUM В Тюменской области с 1 марта 2021 года разблокируют льготные транспортные карты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Блокировка льготных транспортных карт была в ведена с 16 ноября 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу для тюменцев старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Право льготного поезд было приостановлено у 87 тысяч человек.

«Блокировка транспортных карт отменяется в рамках смягчения ограничительных мер. Тем не менее людям из группы риска по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.