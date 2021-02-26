Владимир, , 20:55 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 25 февраля, от коронавируса привиты 32 тыс. 693 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Полностью завершили иммунизацию 15 тыс. 468 человек, в том числе почти две тысячи медицинских работников и более 12 тысяч человек старше 65 лет.

В медицинских организациях развёрнуто 49 прививочных пунктов. К прививочной кампании также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и предприятия.

Всего в регионе планируется привить 60% взрослого населения — около 600 тысяч человек.