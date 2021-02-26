Кампобассо, , 20:54 — REGNUM Губернатор южноитальянской провинции Молизе Донато Тома в пятницу, 26 февраля, обратился в министерство здравоохранения страны с просьбой «зачислить» регион в так называемую «красную зону».

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Местные власти полагают, что только введение дополнительных ограничений поможет остановить новый рост числа заражений коронавирусом. В 33 муниципалитетах региона показатели уже соответствуют параметрам «красной зоны».

По данным на 26 февраля, в Италии умерли 97 227 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 253 (днем ранее — на 308). Число подтвержденных носителей выросло на 20 499 (днем ранее — на 19 886). Отметка в 20 тысяч новых случаев превышена впервые с 6 января 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 88 923 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 404 664 человека — на 8521 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 370 373 человека (за день этот показатель вырос на 11 195), что составляет 2,28% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.