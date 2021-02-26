Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Среди экипажей десантного вертолётоносца-дока USS San Diego (LPD-22) и ракетного крейсера Sea USS Philippine Sea (CG-58) ВМС США, выявлена вспышка коронавируса, сообщает 26 февраля пресс-служба 5-го флота.

Оба корабля выполняли задачи в ближневосточном регионе. На каждом из кораблей выявлено не менее десяти случаев заражения коронавирусом. Источник заражения пока не выявлен.

Оба корабля в экстренно вернулись на базу в Бахрейне.

Экипаж USS San Diego насчитывает около 600 моряков и морских пехотинцев. Команда крейсера USS Philippine Sea состоит из 360 человек.

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