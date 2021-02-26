Неаполь, Италия, , 20:51 — REGNUM С 1 марта 2021 года все школы в итальянском регионе Кампанья (Неаполь) будут закрыты, заявил в пятницу, 26 февраля, губернатор Винченцо Де Лука.

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В регионе вновь растет число случаев заражения коронавирусом, вспышки происходят в том числе и в школах, где все чаще фиксируется заражение «британским» штаммом.

Следует закрыть школы на время, которое понадобится для завершения вакцинирования всех сотрудников образовательных учреждений, пояснил Де Лука.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 26 февраля, в Италии умерли 97 227 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 253 (днем ранее — на 308). Число подтвержденных носителей выросло на 20 499 (днем ранее — на 19 886). Отметка в 20 тысяч новых случаев превышена впервые с 6 января 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 88 923 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 404 664 человека — на 8521 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 370 373 человека (за день этот показатель вырос на 11 195), что составляет 2,28% населения Италии.