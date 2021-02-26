Лос-Анджелес, США, , 20:48 — REGNUM Очередное обновление League of Legends добавит в игру функцию для магазина предметов, которая может показаться удобной геймерам. Об этом 26 февраля сообщил портал Comicbook.

Магазин начнёт предлагать игрокам «Стартовые наборы», с которыми их чемпионы чаще всего начинают игру. Марк Йеттер и Джордан Чекман, руководящие направлением дизайна игрового процесса League of Legends, выложили в сеть демонстрационный скриншот.

https://twitter.com/MarkYetter/status/1364996317919862784

Напомним, разработкой League of Legends занимается студия Riot Games. Ранее в сети «завирусилась» фотография с косплеером, который показал образ персонажа Виего.

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