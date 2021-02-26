Мюнхен, Германия, , 20:48 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» заключила новый долгосрочный контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

Согласно информации портала Bild, «мюнхенцы» согласовали с футболистом пятилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Отметим, что сегодня хавбек празднует свое 18-летие.

Ранее стало известно, что Мусиала согласился выступать за сборную Германии, вопреки интересу со стороны национальной команды Англии. Джамал родился в Штутгарте, но, когда ему исполнилось 7 лет, он со своей семьей переехал в Англию, где выступал в составе юношеских сборных U15, U16, U17 и U21.

В текущем сезоне Мусиала принял участие в 26 матчах за основную команду «мюнхенцев» и отличился 4 голами.