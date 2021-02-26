Флоренция, Италия, , 20:47 — REGNUM Экс-премьер Италии Джузеппе Конте в пятницу, 26 февраля, провел первую за почти три года лекцию на юридическом факультете университета Флоренции.

Лекция проходила в режиме онлайн.

Местные СМИ отмечают, что во время лекции Конте под стенами университета проходили акции протеста. С экс-премьером они, впрочем, связаны не были: студенты продолжают требовать возвращения к очной учебе.

Конте возглавлял правительство Италии в 2018—2019 (коалиция популистов и «Лиги») и 2019−2021 годах (коалиция популистов и леволибералов), в обоих случаях он был приглашен на этот пост в качестве «третейского судьи».