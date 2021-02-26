Астрахань, , 20:47 — REGNUM В Астраханской области, по данным на 26 февраля, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 24 тыс. 544 человека. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные представил региональный минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Полностью завершили вакцинацию 9 тыс. 17 человек.

27 пунктов вакцинации работают в 23 медицинских учреждениях Астраханской области и торговом центре «Ярмарка». Для вакцинации в ТЦ предварительной записи не требуется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области число жертв COVID-19 достигло 560