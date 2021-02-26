Загреб, , 20:44 — REGNUM Спад валового внутреннего продукта (ВВП) Хорватии в последнем квартале 2020 года замедлился по сравнению с предыдущими кварталами, а за весь год экономика упала рекордными темпами в 8,4 процента из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Центральное статистическое бюро опубликовало первую оценку, согласно которой ВВП упал на семь процентов в годовом исчислении в прошлом квартале.

Шесть аналитиков, принявших участие в опросе Hina, ожидали, что среднее снижение ВВП составит 7,3 процента по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Их оценка падения колеблется от 6,5 до 8,3 процента.

Это третий квартал подряд, когда экономика ежегодно падает в результате ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

В результате в 2020 году экономика упала на рекордные 8,4 процента.

До этого рекордное падение на 7,3 процента было зафиксировано в начале мирового финансового кризиса в 2009 году.