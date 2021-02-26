Рим, , 20:42 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 26 февраля, в Италии умерли 97 227 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 253 (днем ранее — на 308), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 20 499 (днем ранее — на 19 886). Отметка в 20 тысяч новых случаев превышена впервые с 6 января 2021 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 88 923 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 404 664 человека — на 8521 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 370 373 человека (за день этот показатель вырос на 11 195), что составляет 2,28% населения Италии.