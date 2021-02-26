Курск, , 20:42 — REGNUM В Курскую область по состоянию на 26 февраля было поставлено 49 тыс. 967 доз вакцины от коронавируса. Об этом на оперативном совещании рассказал заместитель губернатора ИА REGNUM, сообщает ИА REGNUM.

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Прививки сделали 40 тыс. 894 человека. Полностью завершили вакцинацию 16 тыс. 882 человека — около 1,5% населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на территории региона было выявлено более 30,4 тыс. заражённых коронавирусом. Скончались 448 человек.

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