Женева, Швейцария, , 20:41 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 427 644 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 10 093 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 26 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 112 649 371 носитель коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 501 229 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 421 407 новых случаях заражения и 10 508 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.