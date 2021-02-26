26 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 21:23 — REGNUM Прошлый, 2020 год войдет в историю научных исследований города Архангельска двумя важными датами — археологическими раскопками, по итогам георадарных исследований, в парке у областного Драмтеатра имени М. В. Ломоносова, и рядом с местом снесенного в 1930-х годах Михайло-Архангельского монастыря. Инициаторами георадарных исследований стали региональное отделение Императорского православного палестинского общества, Архангельская митрополия, фонд сохранения исторического наследия «Император». Поддержал исследования известный благотворитель, участник совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак. Удивительно, но только тогда началось научное исследование двух важнейших исторических объектов — деревянной крепости, поставленной по указу Ивана Грозного, с чего собственно и начался Архангельск, и монастыря, давшего имя городу.

Деревянная крепость Архангельска (в центре ) и Михайло -Архангельский монастырь ( справа). Рисунок XVII века

Работы проводились в два этапа. Летом 2019 года по открытому листу археолога Института археологии РАН Алексея Беличенко силами специалистов ВНИИСМИ были проведены георадарные исследования на месте крепости, выявившие трассу рва и ее стены. На месте монастыря был, предположительно, выявлен фундамент келейного корпуса и Михайло-Архангельского собора. Оказалось, что собор располагался под нынешними пятиэтажными жилыми зданиями, а некрополь — за ними. Исследование также показало, что строительство группой «Аквилон» жилого комплекса «Ривер Парк» ведется не на месте монастыря, как это утверждала в открытом письме археолог САФУ Мария Шульгина. Георадарные отчеты региональным отделением Императорского православного палестинского общества были переданы руководству Архангельской области, администрациям Драмтеатра и Группы «Аквилон».

Георадарные исследования на месте деревянной крепости Архангельска проводят специалисты ВНИИСМИ В.Андрющенко и П.Морозов. Июль 2019 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Второй этап — собственно археологические разведки и раскопки, был связан с первым. В парке администрацией Драмтеатра имени М. В. Ломоносова были запланированы археологические разведки, связанные с грядущим благоустройством, и пять шурфов определены вдоль трассы крепостной стены. На конкурс по археологии заявился только Институт археологии РАН, что позволило ученым преследовать обе цели — подготовку благоустройства и поиск крепости.

Группа «Аквилон», ознакомившись с итогами георадарных исследований, решила заключить договор на проведение обязательных археологических исследований территории застройки также с Институтом археологии РАН.

Раскопки у места снесенного Михайло-Архангельского моанстря ведлут археолги Инстиитуа археоогии РАН. Лето 2020 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

У драмтеатра археологи обнаружили деревянные конструкции, возможно, крепостных укреплений. На месте монастыря нашли часть каменной ограды с башенкой и деревянную монастырскую стену. Сейчас исследования продолжаются уже в институтских лабораториях. На днях завершено одно из дендрохронологических исследований, повысившее вероятность версии, что у драмтеатра обнаружены крепостные конструкции.

Археологические разведки в парке у архангельского областного драмтеатра имени М.В.Ломоносова ведут специалисты Института археологии РАН. Лето 2020 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Как сообщила пресс-служба Института археологии РАН: «В культурных напластованиях открыт также фрагмент деревянной конструкции. Для установления его относительной датировки отобраны 3 спила, переданные для дендрохронологического датирования в лабораторию естественно-научных методов ИА РАН (изучены А. А. Карпухиным). Анализом установлен тип древесины (сосна) и даты последних колец (1610, 1626, 1627 г.). Назначение обнаруженного объекта, возможно, будет установлено при дальнейших исследованиях».

Как известно, в 1610-х годах в Архангельской крепости проводились работы по ее укреплению — ожидалось нападение рыскающих по стране польско-литовских отрядов. Такое нападение последовало в ноябре-декабре 1613 года, когда с Онежских погостов войско оккупантов подошло к Емецкому острогу, затем пыталось взять приступом Холмогорский острог, а после поражения под его стенами «побежало» к Архангельску, но штурмовать его не стало из-за сильных укреплений, а по Летнему берегу Белого моря проследовало обратно на Онегу. Крепость спасла Архангельск от штурма, разграбления и возможного уничтожения.