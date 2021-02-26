Нант, Франция, , 21:11 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил по итогам визита в города Нант, что предложение мэрии Парижа продлить антикоронавирусный карантин в столице до трех недель, является «чепухой». Об этом сообщает Le Figaro.

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«Вы слышали речи представителей мэрии Парижа о том, что столицу строит закрыть на трехнедельный карантин. Но на этом все. Вы очень хорошо понимаете, что со всеми новыми вариантами коронавируса это невозможно. Не стоит говорить чепуху», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар в интервью France Info заявил, что мэрия столицы во главе с Анн Идальго предложит правительству Франции на три недели ввести в столице карантин для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

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