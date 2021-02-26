Лондон, , 20:31 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 8523 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 163 085 человек. Такие данные приводит 26 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 345 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 122 415.

Накануне британское правительство сообщало о 9985 выявленных случаях заражения и 323 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Великобритании понизило уровень угрозы, объявленной в стране в связи с пандемией COVID-19, с максимального пятого до четвёртого уровня.

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