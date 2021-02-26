Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Дэниел Бретт Уайсс и Дэвид Бениофф работают над созданием нового фильма для потокового сервиса Netflix. Об этом 26 февраля сообщил портал GamesRadar.

Картина будет называться «Металлические лорды» (Metal Lords), её сюжет расскажет о двух школьниках, которые хотят основать хэви-метал-группу. Уайсс выступит в качестве сценариста и продюсера, а Бениофф — в качестве исполнительного продюсера.

Примечательным является то, что к проекту также присоединился гитарист популярной группы Rage Against the Machine Том Морелло. Премьера картины на Netflix состоится в 2021 году.

Напомним, Дэниел Бретт Уайсс и Дэвид Бениофф сейчас также работают над реализацией проекта фильма Netflix на основе графического романа «Лавкрафт». Кроме того, они будут снимать сериал, в основу которого ляжет книга китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трёх тел».

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