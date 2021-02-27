Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Среди членов экипажа двух десантно-транспортных кораблей ВМС США USS San Diego и USS Philippine Sea выявили несколько десятков заражённых коронавирусом моряков, сообщает 26 февраля ABC со ссылкой на официальный отчет ВМС США.

Корабли, направляющие в Западную Азию, сообщили о вспышке коронавируса среди экипажа, в связи с чем была сделана остановка в Бахрейне. Сейчас заразившиеся изолированы.

На USS San Diego было выявлено двенадцать зараженных. Количество зараженных на USS Philippine Sea пока не разглашалось.

Как сообщало ИА REGNUM, самая масштабная вспышка коронавируса была отмечена среди экипажа авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt, где заразились более 840 моряков.