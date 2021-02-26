Париж, , 21:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых дипломаты обсудили двусторонние отношения стран и ситуацию в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Уточняется, что министры уделили особое внимание экономическим связям, которые «развиваются очень динамично» благодаря «структурным партнерствам между предприятиями» Франции и Украины.

Ле Дриан выразил поддержку «стремлению Украины и президента Владимира Зеленского по проведению реформ, в частности в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией».

Стороны также обсудили конфликт в Донбассе. «Вместе с Германией мы придерживаемся «нормандского» формата в деле достижения мира», — говорится в заявлении главы МИД Франции.

Ле Дриан «Я тоже хотел бы напомнить, что в седьмую годовщину взятия Россией контроля над Крымом и его незаконной аннексии Франция не признаёт и не признает эту аннексию. В целом мы поддерживаем суверенитет, территориальную неприкосновенность Украины и ее международно признанные границы».

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба после встречи с французским коллегой в Париже заявил, что нужен новый «нормандский» саммит (Россия, Украина, Франция, Германия), потому что урегулирование в Донбассе так и не продвигается без участия Москвы.

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