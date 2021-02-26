Липецк, , 20:22 — REGNUM В Липецкой области должностные лица администрации региона, областного управления здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования и медицинских учреждений стали фигурантами уголовных дел о махинациях при составлении отчетов об оказанной медпомощи в период пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Возбуждено два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями. В декабре 2020 года на рабочем совещании администрация и управление здравоохранения дали указания повторно предоставить реестры счетов с увеличенными объемами оказанной медицинской помощи. Эти требования противоречили федеральному законодательству, а консолидированная сумма стоимости оказанной медицинскими организациями в ноябре 2020 года помощи после этих действий должна была увеличиться на 13,5%, или почти на 137 млн рублей.

Следуя незаконным указаниям, руководители медицинских учреждений внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об оплате фактически не оказанных населению услуг, совершив служебный подлог. Также следствие считает, территориальный фонд обязательного медицинского страхования допустил халатность, не контролируя использованием средств ОМС, направленных для оплаты фактически неоказанных услуг.

«В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается», — говорится в сообщении ведомства.