Краснодар, , 20:21 — REGNUM Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился своим мнением о ситуации в клубе и работе нынешнего наставника команды Мурада Мусаева.

«Сегодня уровень российского футбола ниже того, каким должен быть. Особенно в сравнении с вложенными финансами и инфраструктурой. А в «Краснодаре» в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра все хуже и хуже.

Видно, что команда плохо управляемая и не подготовленная. Тут все просто. Мусаев на 100% исчерпал себя в этом клубе. Это мое мнение. Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это не говоря про базу и медицину.

А в итоге команда в таком состоянии… Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата — извините», — приводит слова 62-летнего специалиста портал «Р-Спорт».

Напомним, что вчера, 25 февраля, «Краснодар» уступил в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы загребскому «Динамо» со счетом 0:1 и, таким образом, выбыл из розыгрыша турнира, уступив хорватскому клубу по сумме двух встреч — 4:2.