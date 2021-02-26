Тюмень, 26 февраля 2021, 20:12 — REGNUM В Тюменской области до 28 марта продлён ряд ограничительных мер, введённых для предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Продолжает действовать обязательный масочный режим на транспорте и в общественных местах. Пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.
«Говорить о пандемии в прошедшем времени рано», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.